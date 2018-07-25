Как готовят торт для медведя?

Июль в городе выдался жарким. Как переносят такую погоду звери в зоопарке? И. Карпухина, СПб

— В жаркие дни наши подопечные перешли на лёгкую диету: им дают больше овощей и фруктов, увеличивают ежедневную норму воды, — рассказала директор зоопарка Ирина Скиба . — Кроме того, животным готовят ледяные торты — замораживают в кастрюлях с водой фрукты или овощи. Все обитатели, в том числе медведи, чувствуют себя комфортно, они могут спрятаться от зноя в специальных укрытиях. Также во многих вольерах установлены водопады и бассейны. Стоит отметить, что заботятся в Петербурге и о растениях.

— У нас цветники, газоны и саженцы поливают в режиме, обычном для засушливого периода, — подтвердила главный хранитель парка ЦПКиО им. С. М. Кирова Наталия Николаева. — В случае необходимости специалисты переходят на двухразовый полив — утренний и вечерний. За растениями ведётся ежедневный контроль, при необходимости их подкармливают специальными удобрениями.