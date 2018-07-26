Не гладь кота: зоопарк позвал волонтёров для защиты зверей от посетителей

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило объявил о наборе волонтёров, которые будут защищать животных от посетителей.

«В летние дни, когда в зоопарк ежедневно приходят тысячи человек, нам не хватает персонала на дежурства у вольеров. Многолетний опыт показывает, что предупреждающих вывесок недостаточно. К сожалению, посетители нарушают правила: заходят за ограждения, пытаются потрогать диких животных, покормить их и так далее. Люди рискуют своим здоровьем и наносят непоправимый вред уникальной коллекции зоопарка. От «угощений» животные болеют и умирают. Дежурство у вольеров позволяет предотвратить многие неприятные ситуации», — сообщили в зоопарке.

В зоопарке добавили, что приглашают добровольцев для работы с посетителями. Тех, кто готов помочь и стать волонтёром, просят позвонить в зоопарк по телефону 227–36–32.

В прошлом месяце два посетителя зоопарка решили накормить орангутана и просунули ему через крышу банан на верёвке — «представление» длилось около 20 минут, но охрану зоопарка тогда никто не нашёл.