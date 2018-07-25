В Челябинском зоопарке отметят Международный день тигра

В воскресенье, 29 июля, в 13 часов в Челябинском зоопарке будет широко отмечаться Международный день тигра, ставший официальным праздником полосатого хищника в 2010 году, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Праздник был учрежден по инициативе 13 государств на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге , посвященном проблемам сохранения популяции этого красивого, но исчезающего зверя. Сейчас тигры в естественной среде обитают лишь на территории 13 государств мира, включая Россию . Эти государства разработали и утвердили комплексную программу восстановления популяции хищников, рассчитанную на период до 2022 года. К этому времени численность тигров на земле предполагается удвоить.