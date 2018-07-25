В Челябинском зоопарке отметят Международный день тигра 

В воскресенье, 29 июля, в 13 часов в Челябинском зоопарке будет широко отмечаться Международный день тигра, ставший официальным праздником полосатого хищника в 2010 году, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Праздник был учрежден по инициативе 13 государств на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого красивого, но исчезающего зверя. Сейчас тигры в естественной среде обитают лишь на территории 13 государств мира, включая Россию. Эти государства разработали и утвердили комплексную программу восстановления популяции хищников, рассчитанную на период до 2022 года. К этому времени численность тигров на земле предполагается удвоить.
Тигр является вторым, после верблюда, символом Челябинска и Челябинской области после того, как широкую известность получила акция челябинского зоозащитника Карена Даллакяна по спасению амурского тигренка Жорика, умиравшего в одном из передвижных зверинцев. Сейчас спасенный челябинцами тигренок вырос и дал потомство в заповеднике на Дальнем Востоке, а в Челябинском зоопарке живет племенная пара полосатых Матис и Лаффи. Тигр Матис был привезен на Южный Урал из Краснодарского края в июне 2009 года, ему девять лет. Это очень активный, подвижный и общительный зверь, он любит играть, плавать в бассейне и охотиться. Его подруга тигрица Лаффи родилась в 2014 году в Новосибирском зоопарке и приехала в Челябинск в мае 2015 года. Сейчас полосатая кошка преодолела адаптационный стресс и готовится дать потомство.