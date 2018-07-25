В нижегородском зоопарке «Лимпопо» поселился белый медведь

Белый медведь поселился в новом вольерном комплексе нижегородского зоопарка «Лимпопо», сообщается на сайте зоопарка.

Чтобы медведю было комфортно, понадобилось около восьми месяцев на строительные работы и подготовку к встрече нового обитателя зоопарка. По словам директора «Лимпопо» Владимира Герасичкина, медведь сейчас привыкает к новым условиям.

«Новый обитатель зоопарка уже оценил свой дом. Первым делом медведь испробовал водоем и остался очень доволен водными процедурами», — отметил Владимир Герасичкин

В сообщении говорится, что вольерный комплекс был открыт благодаря вступлению нижегородского зоопарка в программу опеки белых медведей. Содержание белых медведей, а также реставрацию и строительство вольеров в зоопарках по этой программе финансирует компания-спонсор.

Зоопарк «Лимпопо» 27 июля планирует открыть вольерный комплекс, в котором поселился белый медведь.