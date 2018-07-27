Бронзовые оттиски следов леопарда установлены в Северной Осетии после выпуска хищника

ВЛАДИКАВКАЗ , 27 июля. / ТАСС /. Акция по закладке бронзовых оттисков следов леопарда прошла во Владикавказе по случаю выпуска двух хищников в природу в Северной Осетии . Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров принял участие в акции по закладке бронзовых оттисков следов леопарда по случаю выпуска в пятницу утром животных в природу в национальном парке «Алания», — говорится в сообщении.

Четырнадцать оттисков следов у Чугунного моста по улице Генерала Плиева во Владикавказе стали частью комплексной скульптурной композиции «Возрождение леопардов на Кавказе». «Следы» будут расходиться в четыре стороны света, символизируя восстановление популяции кавказского барса.

Переднеазиатские леопарды Эльбрус и Волна, выпущенные в природу в пятницу, станут родоначальниками новой популяции в Северной Осетии. Животные родились в Центре восстановления популяции, построенном в 2009 году. В течение двух лет леопарды проходили специальную подготовку к самостоятельной жизни. Место для выпуска зверей, национальный парк «Алания», было тщательно подобрано с учетом удаленности от населенных пунктов и насыщенности территории животными, на которых леопарды будут охотиться.

Как отметил директор института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов, это первый в мире опыт реинтродукции леопарда — возвращения животного в места, которые оно населяло прежде. «В Северной Осетии хорошо сохранились естественные экосистемы, привычные для леопарда. Сейчас мы планируем ограничить посещение национального парка „Алания“. Это необходимо для того, чтобы животные спокойно адаптировались. Надеемся, что они приживутся в горах Осетии и в скором будущем дадут первое потомство», — сказал Рожнов.

Ученый-териолог добавил, что в Центре восстановления популяции подрастают леопарды, часть из которых в 2020 году будут вновь направлены в Северную Осетию.

Восстановление популяции

Программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО «Центр природы Кавказа», при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания «Русгидро»