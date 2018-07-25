Родился в рубашке: под пенсионером внезапно разверзлась земля

Пенсионера доставили в больницу, после осмотра стало ясно, что мужчина не получил никаких серьезных травм.

Китае пожилой мужчина провалился под землю. Видео с моментом провала были опубликованы в Сети. На кадрах видно, как мужчина идет по тротуару и внезапно у него из под ног «уходит земля».

Он оказался в яме, ширина которой составила 1,1 метра и 1,2 метра в глубину, сообщает издание Daily Mail.

Прохожие сбежались, чтобы помочь пожилому мужчине. Пенсионера доставили в больницу, после осмотра стало ясно, что мужчина не получил никаких серьезных травм.