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Родился в рубашке: под пенсионером внезапно разверзлась земля
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Родился в рубашке: под пенсионером внезапно разверзлась земля 

ТК «Звезда» 25 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Пенсионера доставили в больницу, после осмотра стало ясно, что мужчина не получил никаких серьезных травм.
В Китае пожилой мужчина провалился под землю. Видео с моментом провала были опубликованы в Сети. На кадрах видно, как мужчина идет по тротуару и внезапно у него из под ног «уходит земля».
Он оказался в яме, ширина которой составила 1,1 метра и 1,2 метра в глубину, сообщает издание Daily Mail.
Прохожие сбежались, чтобы помочь пожилому мужчине. Пенсионера доставили в больницу, после осмотра стало ясно, что мужчина не получил никаких серьезных травм.
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