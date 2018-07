Путин — сторонник хаоса

В рубрике ИноТвит мы ежедневно собираем для вас лучшие и интересные твиты мира: известных политиков, журналистов и блогеров о России и мире.

1) Полностью согласен с замечанием президента Трампа по поводу того, что Россия в долгосрочной перспективе не поддерживает не останется сторонницей республиканцев или Трампа. Путин — сторонник хаоса и в равной степени стремится сломать американскую предвыборную систему. Давайте действовать вместе, давайте дейстовать сейчас. — Сенатор-республиканец Линси Грэм.

Totally agree with President Trump’s observation about Russia not being long-term pro-Republican or pro-Trump. Putin is pro-Chaos and is an Equal Opportunity Disruptor of the American electoral system. Let’s act together, let’s act now. https://t.co/iY5or4mLpA

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 24 июля 2018 г.

2) Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно стараться повлиять на наши предстоящие выборы. Основываясь на том, то ни один президент не был более жестким в отношении России, чем я, они будут стараться помогать демократам. Они точно не хотят Трампа! — Президент США Дональд Трамп

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

3) Сенатор Линдси Грэм и я набираем поддержку обеих партий в этой важной инициативе (по санкциям против России), потому что противодействие российской агрессии и обеспечение того, что исполнительная власть предпримет необходимые шаги для защиты США и наших союзников, поддерживают обе партии. — Сенатор-демократ Роб Менендес.. @LindseyGrahamSC & I are building momentum & bipartisan support for this important effort because confronting Russian aggression and ensuring the Executive Branch takes the necessary steps to protect the U. S. and our allies is bipartisan. Read here: https://t.co/uszgrOB4rD pic.twitter.com/T0zwP05PJB

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) 24 июля 2018 г.