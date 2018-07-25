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Как охлаждаются в жару животные в зоопарке Чжэнчжоу
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Как охлаждаются в жару животные в зоопарке Чжэнчжоу 

ИА Синьхуа 25 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
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