Как охлаждаются в жару животные в зоопарке Чжэнчжоу 

Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа
Чжэнчжоу, 24 июля /Синьхуа/ — Персонал зоопарка города Чжэнчжоу — административного центра провинции Хэнань /Центральный Китай/ — принимает различные меры, чтобы помочь животным охладиться в летнюю жару. Фотографии Синьхуа