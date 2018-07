Ришарлисон стал игроком «Эвертона»

Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон перешел в «Эвертон», информирует официальный сайт мерсисайдцев. 21-летний бразилец подписал с «ирисками» 5-летний контракт.

Ранее Sky Sports сообщал, что «Эвертон» заплатит за форварда 50 миллионов фунтов стерлингов.

🌎 | From Brazil to the Blues. Introducing @Richarlison97, who joins #EFC on a five-year deal. ➡️ https://t.co/qX2Moaem9H pic.twitter.com/Y1YiYcBqAu

— Everton (@Everton) 24 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Ришарлисон провел 41 матч за «Уотфорд», забил 5 мячей и отдал 5 голевых передачах.