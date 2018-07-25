Акула попала в клетку легендарного баскетболиста Шакила О’Нила во время съёмок телешоу

Во время телевизионного шоу «Shark week» произошёл необычный случай с прославленным американским баскетболистом Шакилом О’Нилом.

Во время съёмок шоу О’Нил спустился к акулам в защитной клетке. Клетка была увеличена в связи с большими физическими данными экс-спортсмена. В одно из отверстий новой клетки впервые за всю 30-летнюю историю «Shark Week» проникла акула.

Дайверы помогли О’Нилу, отвлекая акулу и поспособствовали легендарном баскетболисту покинуть клетку.