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Акула попала в клетку легендарного баскетболиста Шакила О’Нила во время съёмок телешоу
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Акула попала в клетку легендарного баскетболиста Шакила О’Нила во время съёмок телешоу 

RT на русском 25 июля 2018
Фото: RT на русском
Во время телевизионного шоу «Shark week» произошёл необычный случай с прославленным американским баскетболистом Шакилом О’Нилом.
Во время съёмок шоу О’Нил спустился к акулам в защитной клетке. Клетка была увеличена в связи с большими физическими данными экс-спортсмена. В одно из отверстий новой клетки впервые за всю 30-летнюю историю «Shark Week» проникла акула.
Дайверы помогли О’Нилу, отвлекая акулу и поспособствовали легендарном баскетболисту покинуть клетку.
Ранее Шакил О'Нил был введён в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).
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