Мхитарян нырнул в контейнер с ледяной водой. Видео

По-видимому, 29-летний хавбек сделал это ради спора.

— Было немного холодно! Но я выиграл спор, — написал Мхитарян в своем Твиттере.

Was a little cold…but won the bet!😱😱😱😂😂😂 #icebath #challenge @Arsenal pic.twitter.com/PX7WPAxJxR

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 24 июля 2018 г.

Мхитарян выступает за «Арсенал» с 2018 года.