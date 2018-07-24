«Ужас глубин нипочём»: нижегородец поймал почти трёхметровую акулу

— Обещал, что поймаю акулу. Слово держим, поймал, — написал на своей странице в Facebook нижегородец Алексей Янченко

Правда, выловить хищника удалось не в нашем городе, а в Анталье . Курорт находится на юге Турции на берегу Средиземного моря. В рамках спортивной ловли наш земляк вытащил акулу, наделал с ней фотографий и отпустил обратно. Такая необычная «рыбалка» прошла с командой турецких мореманов.

Акулу ловили на леску с крючками с наживкой по дну, на глубине 750 метров. Тянули леску с глубины минут 45, по очереди. Алексей Янченко написал, что длина акулы где-то 2,5 метра, отсюда вес приблизительно в 200 килограммов. Он отметил, что в Средиземном море 450 видов акул — эту никто из команды определить не смог, но вроде бы похожа на рифовую. Нижегородец написал, что в этом году это первый подобный экземпляр, поэтому ловлю можно считать удачной. Сказал, что это какая-то глубоководная акула с огромными глазами.

— Жабры петлей не передавливали, гарпуном не работали, крючок кусачками лично перекусил, — успокоил взволновавшихся за акулу Алексей Янченко. — Без воды может спокойно находиться на воздухе 25–30 минут. Находилась 15 минут, после чего уплыла восвояси.