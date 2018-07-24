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«Северсталь» представила новый дизайн логотипа. Фото
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«Северсталь» представила новый дизайн логотипа. Фото 

Спорт-Экспресс 24 июля 2018
"Северсталь" представила редизайн альтернативного логотипа. Клуб опубликовал видео, в котором главный тренер Александр Гулявцев нарисовал логотип клуба — рысь на планшете.
— Наш талисман Рысь стал объемнее, обрел новые черты и полноценный характер, — сообщается в официальном Твиттере клуба.
💛🖤 pic.twitter.com/X4sQ7PMNjs
— HC Severstal (@severstalclub) 24 июля 2018 г.
В руках Александра Гулявцева даже новая рысь оживает🎨 Представляем вам редизайн альтернативного логотипа хоккейного клуба «Северсталь». Наш талисман Рысь стал объемнее, обрел новые черты и полноценный характер! 💪💛🖤#хоккейважнее pic.twitter.com/888I0AWWdV
— HC Severstal (@severstalclub) 24 июля 2018 г.
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