«Северсталь» представила новый дизайн логотипа. Фото

"Северсталь" представила редизайн альтернативного логотипа. Клуб опубликовал видео, в котором главный тренер Александр Гулявцев нарисовал логотип клуба — рысь на планшете.

— Наш талисман Рысь стал объемнее, обрел новые черты и полноценный характер, — сообщается в официальном Твиттере клуба.

💛🖤 pic.twitter.com/X4sQ7PMNjs

— HC Severstal (@severstalclub) 24 июля 2018 г.

В руках Александра Гулявцева даже новая рысь оживает🎨 Представляем вам редизайн альтернативного логотипа хоккейного клуба «Северсталь». Наш талисман Рысь стал объемнее, обрел новые черты и полноценный характер! 💪💛🖤#хоккейважнее pic.twitter.com/888I0AWWdV

— HC Severstal (@severstalclub) 24 июля 2018 г.