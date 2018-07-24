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Футболисты «Челси» пришли в гости четырёхлетнему болельщику из Австралии
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Футболисты «Челси» пришли в гости четырёхлетнему болельщику из Австралии 

RT на русском 24 июля 2018
Футболисты лондонского «Челси» Давид Луиз, Тьемуэ Бакайоко и Итан Ампаду пришли в гости к четырёхлетнему болельщику из Австралии Хадсону МакКарти.
Когда мальчик узнал, что «Челси» прилетит в его город Перт во время предсезонного турне, он разместил в социальных сетях видеопослание и пригласил игроков любимой команды посетить его семью.
Футболисты за день до матча с «Перт Глори» провели вечер в компании юного болельщика и подарили ему игровую майку.
Ранее бывший капитан «Челси» Джон Терри опроверг информацию о завершении карьеры футболиста.
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