Футболисты «Челси» пришли в гости четырёхлетнему болельщику из Австралии

Футболисты лондонского «Челси» Давид Луиз, Тьемуэ Бакайоко и Итан Ампаду пришли в гости к четырёхлетнему болельщику из Австралии Хадсону МакКарти.

Когда мальчик узнал, что «Челси» прилетит в его город Перт во время предсезонного турне, он разместил в социальных сетях видеопослание и пригласил игроков любимой команды посетить его семью.

Футболисты за день до матча с «Перт Глори» провели вечер в компании юного болельщика и подарили ему игровую майку.