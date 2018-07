Голкипер «Бешикташа» Фабри перешел в «Фулхэм»

Вратарь «Бешикташа» Рамирес Фабрисио Агосто стал игроком «Фулхэма». 30-летний испанец подписал с лондонским клубом 3-летний контракт.

🗣️ «I’m delighted to be at an historic club like Fulham, the oldest club in London. I’m very happy to have the opportunity to be in the Premier League with Fulham.» — @FabricioAgosto#FABRILOUS 🧤 pic.twitter.com/nhFk7771eg

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 24 июля 2018 г.