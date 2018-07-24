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Костромичей приглашают на фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок
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Костромичей приглашают на фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок 

k1news.ru 24 июля 2018
Фото: k1news.ru
4 августа в Костромской области состоится фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок « Strike Pro фест. Лодки». Он начнется в 06:00, а завершится в 15:30, сообщает департамент природных ресурсов и защиты окружающей среды Костромской области.
Соревнования пройдут в акватории Костромского разлива Горьковского водохранилища.
В парных соревнованиях могут принять участие спортсмены на весельных лодках, лодках с электрическими и бензиновыми моторами, не более 90 л/с на винте. Участники должны иметь все документы на лодку, спасательные средства, должны уметь плавать и управлять лодкой.
Детей до 16 лет к соревнованиям не допустят. Подать заявку можно на форуме «Рыбалка 44» до 3 августа. Положение о соревнованиях можно найти на сайте департамента природных ресурсов.
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