Костромичей приглашают на фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок

4 августа в Костромской области состоится фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок « Strike Pro фест. Лодки». Он начнется в 06:00, а завершится в 15:30, сообщает департамент природных ресурсов и защиты окружающей среды Костромской области.

Соревнования пройдут в акватории Костромского разлива Горьковского водохранилища.

В парных соревнованиях могут принять участие спортсмены на весельных лодках, лодках с электрическими и бензиновыми моторами, не более 90 л/с на винте. Участники должны иметь все документы на лодку, спасательные средства, должны уметь плавать и управлять лодкой.

Детей до 16 лет к соревнованиям не допустят. Подать заявку можно на форуме «Рыбалка 44» до 3 августа. Положение о соревнованиях можно найти на сайте департамента природных ресурсов.