«Из последних сил держался за лодку»: сибиряк спас упавшего в воду рыбака

Новосибирец Сергей Лушков спас во время рыбалки незнакомого мужчину — тот неудачно упал в лодке и полчаса звал на помощь.

В прошлую субботу Сергей с компанией друзей на новосибирское водохранилище, они остановились между селом Верх-Ирмень и Красным Яром. Сергей оставил своих друзей на берегу, а сам отправился на лодке по водохранилищу.

«Я любитель рыбалки не смог удержаться — решил поплыть порыбачить, поехал на рыбалку, поплавал, уже было темно — поздние сумерки», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Лушков.

На другой лодке также в одиночку в это время рыбачил мужчина, который приехал на отдых с другой компанией. Рыбаки на лодках были на расстоянии примерно 350-450 метров от берега.

«Я от него ушёл в сторону вниз по течению Обского водохранилища. Пока было светло я периодически поглядывал, что лодка стоит, значит, поди ловит что-нибудь — я его видел, пока было светло. Как стало смеркаться, я рыбачил — уже менее стал обращать внимание, чтобы зрение не напрягать», — вспоминает Сергей.

Внезапно Сергею с берега позвонили друзья — они попросили его доплыть до соседней лодки. Оказалось, что рыбака в ней уже нет — Сергей нашёл его в воде, мужчина не мог забраться обратно.

«Пообщавшись с ним, я понял: из последних сил он там за лодку держался. Пробовал он плыть до берега, у него не получилось — волна была тяжёлая.

Он как выпал получается: он также стоял рыбачил, как я, хотел переплыть, начал поднимать якорь, другой рукой опёрся о борт. Рука соскользнула. Он опрокинулся и своим весом перевернул лодку.

У той лодки вёсла деревянные на резиновых уключинах — её сложно перевернуть обратно», — говорит Сергей. Забраться на лодку потерпевший бедствие уже не смог

Сергей забрал рыбака в свою лодку, а его лодку взял на буксир. Мужчина рассказал спасителю, что провёл в воде уже полчаса — его крики не слышали на берегу. После выяснилось, что, когда друзья решили позвонить пропавшему — он оказался недоступен, тогда с берега позвонили Сергею.

«Вода была тёплой, на улице было тепло — он не замёрз, иначе бы он раньше обессилел. Я считаю, что это один из тех моментов, что спас ему жизнь. Беда в том, что он был без спасательного жилета», — заключил Сергей, он также добавил, что спасённый им рыбак был трезв.

На прошлой неделе НГС рассказывал о другом случае, когда рыбаку потребовалась помощь. Тогда мужчина также перевернулся на резиновой лодке — он дал газу недалеко от речного вокзала, ему на помощь пришли спасатели МАСС.