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Воронежцев позвали в зоопарк отметить Международный день тигра
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Воронежцев позвали в зоопарк отметить Международный день тигра 

АиФ 24 июля 2018
Фото: АиФ
В ближайшую пятницу, 27 июля, в Воронежском зоопарке отметят Международный день тигра.
Как известно, в зоопарке живет пара амурских тигров. В природе их собратьев осталось около 500 особей. Амурские тигры занесены в Красную Книгу России.
В преддверии праздника зоопарк подготовил специальную программу, посвященную редким хищникам. Празднование начнется в 12:00 перед входом в основное здание зоопарка. Гостей ждет анимационная программа, конкурс рисунков на асфальте «Рисуем с Тигрулей» и мастер-класс «Усатый полосатый».
А в 13:00 запланирована познавательная экскурсия «По страницам Красной книги», рассказывающая о редких и исчезающих видах животных — обитателях Воронежского зоопарка, занесенных в Красную книгу. Для участия в экскурсии необходимо приобрести входные билеты в зоопарк.
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