Воронежцев позвали в зоопарк отметить Международный день тигра

В ближайшую пятницу, 27 июля, в Воронежском зоопарке отметят Международный день тигра.

Как известно, в зоопарке живет пара амурских тигров. В природе их собратьев осталось около 500 особей. Амурские тигры занесены в Красную Книгу России

В преддверии праздника зоопарк подготовил специальную программу, посвященную редким хищникам. Празднование начнется в 12:00 перед входом в основное здание зоопарка. Гостей ждет анимационная программа, конкурс рисунков на асфальте «Рисуем с Тигрулей» и мастер-класс «Усатый полосатый».

А в 13:00 запланирована познавательная экскурсия «По страницам Красной книги», рассказывающая о редких и исчезающих видах животных — обитателях Воронежского зоопарка, занесенных в Красную книгу. Для участия в экскурсии необходимо приобрести входные билеты в зоопарк.