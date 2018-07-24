В Петербургском океанариуме поселились две хищные рыбы из Шри-Ланки 

В Северную столицу из Шри-Ланки доставили двух хищных рыб — груперов, сообщает «Петербургский дневник». Заморских гостей встретили в Пулково сотрудники регионального Россельхознадзора.
При досмотре рыб специалисты не выявили никаких нарушений. Все сопроводительные документы и ветеринарный сертификат оформлены правильно.
Хищники станут новыми обитателями Петербургского океанариума. Посетители смогут увидеть их уже в ближайшее время.
В природе груперы живут в Индийском и Тихом океанах, а также в Атлантике и Средиземном море. Эти рыбы могут менять свой окрас в зависимости от условий окружающей среды.