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В Петербургском океанариуме поселились две хищные рыбы из Шри-Ланки
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В Петербургском океанариуме поселились две хищные рыбы из Шри-Ланки 

АиФ Санкт-Петербург 24 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северную столицу из Шри-Ланки доставили двух хищных рыб — груперов, сообщает «Петербургский дневник». Заморских гостей встретили в Пулково сотрудники регионального Россельхознадзора.
При досмотре рыб специалисты не выявили никаких нарушений. Все сопроводительные документы и ветеринарный сертификат оформлены правильно.
Хищники станут новыми обитателями Петербургского океанариума. Посетители смогут увидеть их уже в ближайшее время.
В природе груперы живут в Индийском и Тихом океанах, а также в Атлантике и Средиземном море. Эти рыбы могут менять свой окрас в зависимости от условий окружающей среды.
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