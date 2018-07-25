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Гигантская рыба проглотила пойманную рыбаками акулу
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Гигантская рыба проглотила пойманную рыбаками акулу 

Lenta.ru 25 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Гигантская рыба весом в 222 килограмма удивила рыбаков, проглотив акулу, которую они вылавливали. Об этом сообщает Independent.
На видео, снятом одним из участников, видно, что когда группа пыталась вытащить из воды акулу длиной в метр в 20 милях от берега Эверглейдс-Сити (штат Флорида, США). Несколько секунд спустя к ним подплыл атлантический гигантский групер и целиком проглотил добычу рыбаков.
По информации издания, удочка одного из мужчин согнулась практически вдвое в процессе борьбы, но через 10 минут людям все-таки удалось заставить рыбу выплюнуть жертву.
Групер известен своими крупными размерами: он может вырастать до 2,8 метра в длину и достигать веса в 360 килограммов. Его запрещено ловить из-за угрозы исчезновения всего вида.
13 июля сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина сняла на видео аллигатора, поедающего пойманную акулу-лопату.
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