Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной получила серьезную травму

Оксана Акиньшина имеет репутацию сорванца. Еще в подростковом возрасте она встречалась с Алексеем Чадовым , а потом несколько лет была с Сергеем Шнуровым, который гораздо старше нее. Однако впервые в брак актриса вступила с Дмитрием Литвиновым , но даже появление сына Филиппа не укрепило их отношения и они расстались. Уже шесть лет артистка счастлива со вторым мужем кинопродюсером Арчилом Геловани . Ему она подарила сына Константина и дочь Эмму.

Оксана предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому лишь недавно перестала скрывать лицо младшей наследницы. Также только несколько месяцев назад она рассекретила имя дочери. Теперь актриса иногда публикует снимки с ней в соцсетях. Похоже, что полуторагодовалая Эмма растет сорванцом, как и мама. На днях она получила серьезную травму. Акиньшина показала фото, на котором девочка запечатлена с гипсом на ноге. «Моя маленькая конфетка», — написала она.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1829701681034707340_427822386"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Личное досье

Акиньшина Оксана АлександровнаНачавшая свою актерскую карьеру в возрасте 13 лет, Оксана Акиньшина стала любимицей публики благодаря своим непосредственности и открытости. Ее героини неизменно дерзкие и яркие позволили девушке добиться популярности не только в России , но и за рубежом. Подробности случившегося актриса рассказывать не стала. Поклонники пожелали наследнице звезды скорейшего выздоровления. «Бедняга! Разрисуйте гипс! Пусть скорее заживет!», «Ох, она такая у вас маленькая еще. Выздоравливай маленькая принцесса», «Бедненькая! И не побегать, не поиграть», — прокомментировали пост подписчики. Они попросили Оксану сильно не волноваться, так как обычно у детей кости быстро срастаются и уже через три недели после получения травмы малыши снова бегают, как и раньше.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1803949873842818230_427822386"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);