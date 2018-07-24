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Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной получила серьезную травму
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Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной получила серьезную травму 

Teleprogramma.pro 24 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Оксана Акиньшина имеет репутацию сорванца. Еще в подростковом возрасте она встречалась с Алексеем Чадовым, а потом несколько лет была с Сергеем Шнуровым, который гораздо старше нее. Однако впервые в брак актриса вступила с Дмитрием Литвиновым, но даже появление сына Филиппа не укрепило их отношения и они расстались. Уже шесть лет артистка счастлива со вторым мужем кинопродюсером Арчилом Геловани. Ему она подарила сына Константина и дочь Эмму.
Оксана предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому лишь недавно перестала скрывать лицо младшей наследницы. Также только несколько месяцев назад она рассекретила имя дочери. Теперь актриса иногда публикует снимки с ней в соцсетях. Похоже, что полуторагодовалая Эмма растет сорванцом, как и мама. На днях она получила серьезную травму. Акиньшина показала фото, на котором девочка запечатлена с гипсом на ноге. «Моя маленькая конфетка», — написала она.
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Личное досье
Акиньшина Оксана АлександровнаНачавшая свою актерскую карьеру в возрасте 13 лет, Оксана Акиньшина стала любимицей публики благодаря своим непосредственности и открытости. Ее героини неизменно дерзкие и яркие позволили девушке добиться популярности не только в России, но и за рубежом. Подробности случившегося актриса рассказывать не стала. Поклонники пожелали наследнице звезды скорейшего выздоровления. «Бедняга! Разрисуйте гипс! Пусть скорее заживет!», «Ох, она такая у вас маленькая еще. Выздоравливай маленькая принцесса», «Бедненькая! И не побегать, не поиграть», — прокомментировали пост подписчики. Они попросили Оксану сильно не волноваться, так как обычно у детей кости быстро срастаются и уже через три недели после получения травмы малыши снова бегают, как и раньше.
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