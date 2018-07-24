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С обитателями Московского зоопарка познакомились маленькие жители Сокола
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С обитателями Московского зоопарка познакомились маленькие жители Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 24 июля 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Лекцию «Удивительный мир рептилий» посетили подопечные центра социальной помощи семье и детям района Сокол.
«Уже более 150 лет Московский зоопарк радует своих посетителей многообразием популяций различных животных, — говорится в материале, опубликованном на официальном сайте ЦСПСиД. — Дети увидели среду обитания змей, узнали об их видах и продолжительности жизни и даже научились определять, какого пола та или иная змея».
Также экскурсанты поближе познакомились с представителями семейства ужеобразных. (ео)
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