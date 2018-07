Юный болельщик «Челси» позвал игроков на барбекю. Они пришли

Юный австралийский болельщик «Челси» Хадсон Маккарти, проживающий в Перте, записал видеообращение к игрокам любимой команды и пригласил их в гости, сообщает Твиттер лондонского клуба. На ролик 4-летнего мальчика отозвались защитники Давид Луиз и Итен Ампаду, а также полузащитник Темуе Бакайоко.

Фанат поужинал вместе с любимыми футболистами, а также сыграл с ними футбол. Бакайоко и Ампаду подарили Маккарти билет на товарищеский матч «Челси» — «Перт Глори». Давид Луиз пообещал мальчику забить гол специально ради него, но не сумел сдержать слово — автором единственного мяча в той встрече стал его одноклубник Педро.

A dream come true. 💙 Watch @DavidLuiz_4, @timoeb08 and @ethanamp4 surprise a young Blue at his home in Perth! #CFCinPerth pic.twitter.com/akPdyQiPX4

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 июля 2018 г.