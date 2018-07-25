У мценской школы нашли останки человека 

Сегодня, 25 июля, в ходе проведения земляных работ газовиками неподалеку от школы №1 города Мценска были обнаружены останки бойца Красной Армии.
К раскопкам оперативно подключились поисковики из военно-исторического клуба «Батальон», сообщает издание «Мценский Край».
Напомним, в декабре 2017 года на территории школы №2 семиклассник нашел гранаты времен Великой Отечественной войны. «Лимонка» оказалась в пределах досягаемости из-за проводимого на территории ремонта — ее вырыли с грунтом.
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