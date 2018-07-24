Тюменские спасатели помогли ветеринарам удалить цирковой слонихе больной зуб

"На арене Тюменского государственного цирка династия Корниловых представляли шоу индийских слонов «Инди-ра». Слонихе Ранго потребовалась помощь ветеринара, а затем и спасателей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в региональное управление МЧС обратился за помощью администратор шоу индийских слонов Александр Сычев , который рассказал о ситуации.

"Зубы у слонов служат для перетирания растительной пищи и сменяются в течении жизни шесть раз. Когда старые зубы стачиваются, их заменяют отрастающие новые, при такой смене у слонихи и произошло воспаление, необходимо было удалить зуб хирургическим путем. Все это проводится под наркозом, и нужен был инструмент, чтобы раскрыть рот слонихе", — приводит пресс-служба слова Сычева.

Он также пояснил, что тюменские спасатели предоставили ветеринарам специальные комбинированные ножницы и объяснили, как с ними работать, после успешной операции по удалению зуба слониха смогла продолжить участие в шоу.