«Удачной прогулки, Пепито!»: пользователи твиттера 7 лет следят за тем, как кот уходит и возвращается домой

В 2011 году в твиттере появился аккаунт, посвященный коту по кличке Пепито. В нем с помощью камеры и бота ежедневно появляется информация о перемещениях пушистика, а именно о том, когда кот уходит гулять и когда возвращается обратно. И знаете что, за этим следят 60 тысяч человек.

Аккаунт для своего кота создал парижский инженер Клеман Сторк — он разрабатывал сайт уведомлений для «интернета вещей» и решил на примере собственного питомца показать работу сервиса.

У Пепито появилась собственная дверь, внимательный бот и камера, фиксирующая его перемещения. Каждый раз, когда кот отправляется на прогулку, программа делает фото и отправляет в твиттер сообщение Pépito is out («Пепито ушел») с точным временем.

Когда кот возвращается, тот же алгоритм снова делает моментальное фото и отправляет в твиттер сообщение Pépito is back home («Пепито вернулся домой»).

Выглядит это вот так.

Pépito is out (05:22:14) pic.twitter.com/n12EhkY9gT

— Pépito (@PepitoTheCat) 24 июля 2018 г.

Pépito is back home (06:36:17) pic.twitter.com/ZeteileAZd

— Pépito (@PepitoTheCat) 24 июля 2018 г.

Pépito is out (01:55:45) pic.twitter.com/2ENg5GjsdA

— Pépito (@PepitoTheCat) 23 июля 2018 г.

Pépito is back home (05:16:52) pic.twitter.com/bxPEgo4lnR

— Pépito (@PepitoTheCat) 24 июля 2018 г.

Pépito is out (03:50:55) pic.twitter.com/tHOMh4RNdY

— Pépito (@PepitoTheCat) 16 июля 2018 г.

Pépito is back home (05:33:09) pic.twitter.com/fk3MWYEbOQ

— Pépito (@PepitoTheCat) 16 июля 2018 г.

В общем, обычно кот гуляет несколько раз в день, а потому и свежие посты в твиттере появляются регулярно. И так 7 лет.

«Да кому это интересно?», — спросите вы. Помимо тучи подписчиков каждый пост кота собирает сотни лайков, десятки репостов и множество одобрительных комментариев пользователей, которые желают Пепито удачной прогулки и искренне радуются, что он вернулся и с ним все в порядке.

Если кота нет слишком долго, подписчики, разумеется, волнуются.

Pépito is out (03:51:10) pic.twitter.com/y28nOVex1v

— Pépito (@PepitoTheCat) 9 июля 2018 г.

Stay safe, Pépito (05:22:14)

— Pépito's Friend (@pepitosfriend) 24 июля 2018 г.

«Береги себя, Пепито»

Bye Pépito, see you soon! I hope you'll be safe out there!

— Pepito's second friend (@PepitoSecFriend) 24 июля 2018 г.

«Пока, Пепито, скоро увидимся! Надеюсь, ты будешь в безопасности!»

Be careful Pépito. Love u.

— Gowther-kun (@xerifecotllyn) 24 июля 2018 г.

«Будь осторожен, Пепито. Люблю тебя»

Pépito is back home (05:18:50) pic.twitter.com/tGC2kZ4oDQ

— Pépito (@PepitoTheCat) 9 июля 2018 г.

Малыш, с возвращением

— Julia (@jul_iss) 23 июля 2018 г.

I missed you, Pépito! (00:04:09)

— Pépito's Friend (@pepitosfriend) 23 июля 2018 г.

«Я скучал по тебе, Пепито!»

welcome home pepito!

— dm me pics of ur pets (@bloodylemonade) 22 июля 2018 г.

«Добро пожаловать домой, Пепито!»

И немного о самом Пепито. Коту уже 11 лет, иногда он гуляет довольно часто, а иногда целыми днями сидит дома.

Good or Evil? pic.twitter.com/cM0oH1nbsL

— Pépito (@PepitoTheCat) 3 июля 2018 г.

Хозяин кота не ожидал, что Пепито станет любимцем публики. Однажды, в июне 2017 года, кот пошел гулять и почти сутки не возвращался домой. Подписчики Пепито подняли панику и даже расклеили объявления о его пропаже.

já tô fazendo minha parte colando uns cartazes pic.twitter.com/C4cqG6C4VJ

— Raur (@raulthales_) 8 июня 2017 г.

PEPITO VOLTA PRA MIM PELO AMOR DE DEUS

— Joleana (@juzao) 9 июня 2017 г.

«ПЕПИТО, РАДИ БОГА, ВЕРНИСЬ»

Оказалось, что кот не потерялся, а просто использовал другую дверь для возвращения. Хозяину пришлось объяснять это подписчикам Пепито, чтобы те перестали бить тревогу.

Было и еще несколько случаев, когда подписчики потеряли кота. В этих случаях хозяину снова приходилось писать в микроблог, что с Пепито все в порядке и он, например, просто не выходит не улицу из-за жары.

В общем, у кота очень насыщенная жизнь, да и хозяин может быть спокоен — потеряться ему не дадут.