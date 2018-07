«Зенит» — полиция моды. Как клуб продвигает предматчевые футболки

"Зенит" в англоязычном Твиттере обратился к болельщикам, призвав их покупать клубные тренировочные футболки на сезон-2018/19. Питерцы отметили, что в противном случае это будет говорить о дурном вкусе их владельцев.

Болельщикам «Зенита» по всему миру: даже не думайте о покупке этой футболки или будете страдать от таких последствий, от каких не страдал никто никогда в истории, — говорится в сообщении сине-бело-голубых. — Мы больше не являемся клубом, который будет поддерживать ваш дурной вкус. Будьте внимательны!

Первый официальный матч в сезоне-2018/19 «Зенит» проведет 29 июля. Соперником питерцев по гостевой встрече 1-го тура чемпионата России будет «Енисей». Встреча пройдет в Тюмени , ее начало запланировано на 14.00 по московскому времени.

To Zenit Football Fans everywhere: NEVER, EVER THINK ABOUT NOT BUYING THIS SHIRT OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A CLUB THAT WILL STAND FOR YOUR POOR TASTE IN ATTIRE. BE CAUTIOUS! pic.twitter.com/fXTFhFHRCL

