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«Зенит» — полиция моды. Как клуб продвигает предматчевые футболки
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«Зенит» — полиция моды. Как клуб продвигает предматчевые футболки 

Спорт-Экспресс 24 июля 2018
"Зенит" в англоязычном Твиттере обратился к болельщикам, призвав их покупать клубные тренировочные футболки на сезон-2018/19. Питерцы отметили, что в противном случае это будет говорить о дурном вкусе их владельцев.
Болельщикам «Зенита» по всему миру: даже не думайте о покупке этой футболки или будете страдать от таких последствий, от каких не страдал никто никогда в истории, — говорится в сообщении сине-бело-голубых. — Мы больше не являемся клубом, который будет поддерживать ваш дурной вкус. Будьте внимательны!
Первый официальный матч в сезоне-2018/19 «Зенит» проведет 29 июля. Соперником питерцев по гостевой встрече 1-го тура чемпионата России будет «Енисей». Встреча пройдет в Тюмени, ее начало запланировано на 14.00 по московскому времени.
To Zenit Football Fans everywhere: NEVER, EVER THINK ABOUT NOT BUYING THIS SHIRT OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A CLUB THAT WILL STAND FOR YOUR POOR TASTE IN ATTIRE. BE CAUTIOUS! pic.twitter.com/fXTFhFHRCL
— FC Zenit in English (@fczenit_en) 24 июля 2018 г.
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