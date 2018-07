Приморцев поразил «объект», приближающийся к их лодке

Жители Приморья были поражены, увидев кабана, плывущего в воде в 300 метрах от берега, сообщает PRIMPRESS.

Видео встречи туристов с диким животным в воде опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как кабан отчаянно борется за жизнь, и, увидев лодку с людьми, пытается к ней приблизиться.

По словам участников ролика, все произошло в 300 метрах от села Безверхово в Хасанском районе.

