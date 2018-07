«Манчестер Сити» представил выездную форму на новый сезон

«Манчестер Сити» в Твиттере опубликовал фотографию гостевой формы на сезон-2018/19. Футболка и трусы в новой экипировке «горожан» выполнена в темно-синем цвете с вертикальными полосками голубого и салатового цветов. Гетры также сделаны в ярко-зеленом цвете.

Моделью для презентации второго комплекта формы был выбран лучший ассистент премьер-лиги прошлого сезона Кевин Де Брейне.

Say hello to our 2018/19 away kit! 🔥 ➡ https://t.co/osnchSSeFE #mancity pic.twitter.com/RQD8XUpmB3

— Manchester City (@ManCity) 24 июля 2018 г.