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«Манчестер Сити» представил выездную форму на новый сезон
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«Манчестер Сити» представил выездную форму на новый сезон 

Спорт-Экспресс 24 июля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
«Манчестер Сити» в Твиттере опубликовал фотографию гостевой формы на сезон-2018/19. Футболка и трусы в новой экипировке «горожан» выполнена в темно-синем цвете с вертикальными полосками голубого и салатового цветов. Гетры также сделаны в ярко-зеленом цвете.
Моделью для презентации второго комплекта формы был выбран лучший ассистент премьер-лиги прошлого сезона Кевин Де Брейне.
Say hello to our 2018/19 away kit! 🔥 ➡ https://t.co/osnchSSeFE #mancity pic.twitter.com/RQD8XUpmB3
— Manchester City (@ManCity) 24 июля 2018 г.
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