В Ростове можно приобрести целые стаи пираний

В Ростове-на-Дону через популярные электронные сервисы объявлений предлагается купить такую редкую рыбу, как пиранью. При этом стая обойдется в 50000 рублей, аквариум с хищными рыбами — от 9000 рублей, а цена на одну штуку и вовсе колеблется от 200 до 2000 рублей.