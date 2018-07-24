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В Ростове можно приобрести целые стаи пираний
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В Ростове можно приобрести целые стаи пираний 

Деловое сообщество 24 июля 2018
В Ростове-на-Дону через популярные электронные сервисы объявлений предлагается купить такую редкую рыбу, как пиранью. При этом стая обойдется в 50000 рублей, аквариум с хищными рыбами — от 9000 рублей, а цена на одну штуку и вовсе колеблется от 200 до 2000 рублей.
Напомним, около пяти лет назад в Волгодонске, а затем в озере рядом с Батайском зафиксировали пираний, которые нападали на человека. Оба экземпляра были породы черный паку — травоядного и самого крупного вида этих рыб. Скорее всего, их кто-то выпустил из своего аквариума. Пиранья — вид хищных лучепёрых рыб. Длина тела составляет около 15 см, максимальная — 50 см. Максимальная масса тела 3,9 кг.
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