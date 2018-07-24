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В костромском зоопарке процветает «суррогатное» материнство
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В костромском зоопарке процветает «суррогатное» материнство 

k1news.ru 24 июля 2018
Фото: k1news.ru
В Костромском зоопарке произошло маленькое, но удивительное чудо — породистые курицы высидели яйца уток, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Идея подложить им чужие яйца принадлежит работникам зоопарка. Дело в том, что у курочек нет жениха, и они откладывают пустые яйца, из которых птенцам появиться не суждено. Чтобы несушки не тосковали, сотрудники взяли несколько утиных яиц и положили их в гнездо.
Итогом задумки стало появление на свет троих утят. Только вот приемным мамам не пришлось долго находиться в их обществе — природа взяла свое, и утята ушли к представителям своего вида.
Сейчас мы подложили им еще партию яиц, на этот раз куриных. Чтобы не тосковали, — рассказал директор зоопарка Вадим ШИНКАРЬ.
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