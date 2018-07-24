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Зоопарк «Лимпопо» отпразднует своё 15-летие
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Зоопарк «Лимпопо» отпразднует своё 15-летие 

Собака.ru 24 июля 2018
Фото: Собака.ru
Зоопарк «Лимпопо» отметит свой третий юбилей: зверинцу исполняется 15 лет. В честь этого состоится праздничный концерт, а дети смогут посетить зоопарк бесплатно. Об этом сообщают организаторы.
По случаю праздника каждый житель Нижнего до 14 лет сможет посетить зоопарк бесплатно. В честь Дня рождения будет организован праздничный концерт, на котором выступят артисты самых разных жанров: певцы, танцоры, жонглеры и акробаты. Также посетителей ждут научное шоу, мастер-классы и конкурсы с призами.
Кроме того, в день рождения «Лимпопо» наконец обретет своё имя малыш белорукого гиббона, родившийся в начале лета. Также нижегородцы смогут увидеть нового питомца зоопарка — белого медведя.
29 июля, начало — в 12:00  Зоопарк «Лимпопо».
Читайте также: Жители Нижнего выберут имя малышу белорукого гиббона.
Фото: Архив пресс-служб.
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