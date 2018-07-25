«Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 26 июля

«Атлетико»

Усилили состав «матрасников» голкипер «Бетиса» Антонио Адан , защитник «Архентинос Хуниорс» Неуэн Перес, хавбек «Вильярреала» Родри Эрнандес и 18-летний центральный полузащитник уругвайского «Насьоналя» Хуан Санабрия, который отправился в молодежный состав.

Завершив прошлый сезон выигрышем Лиги Европы и вторым местом в испанской Примере, «Атлетико» пока не проводил контрольных матчей, так что встреча с «Арсеналом» будет первой проверкой команды в межсезонье.

«Арсенал»

Лондонский клуб, закончивший прошлый сезон на 6-м месте, и выбитый в полуфинале Лиги Европы как раз мадридским «Атлетико» (1:1 дома, 0:1 в гостях), поменял в межсезонье тренера. После ухода Арсена Венгера , его место занял Унаи Эмери.

Команду покинули полузащитники Джек Уилшер и Санти Касорла. Усили состав канониров хавбек «Лорьена» Маттео Гандузи, полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра , защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос, защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер

«Арсенал» провел пока лишь один контрольный матч, разгромив клуб пятого дивизиона «Борэм Вуд» со счетом 8:0. Серьезной проверкой это вряд ли можно назвать.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на победу команды Фавра — 2,15, а на «Атлетико» — 2,9. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

Лондонцы, по сравнению с соперником заметно усилили состав и уже успели провести один контрольный матч. Но команда Симеоне и без того — спаянный коллектив, надежно работающая машина, так что отсутствие практики вряд ли скажется на качестве ее игры.

Встреча скорее всего закончится вничью — «Атлетико» знаменит своей защитой и закрытой манерой игры и вряд ли обновленный «Арсенал» уже готов штурмовать эти редуты. Обилия голов точно ждать не стоит. Интересны варианты «обе забьют — нет» за 2,20 и ТМ 2,5 за 2,0.