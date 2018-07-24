В Галиче полицейские спасли рыбака, у которого начался приступ эпилепсии

В Галиче рыбак, у которого случился приступ эпилепсии, выжил лишь чудом. Его спасли полицейские, которые по счастливой случайности проходили мимо, сообщает газета «Галичские известия».

Антон Гаврищук и Станислав Смирнов решили обойти садовое товарищество, где недавно происходили кражи. Правоохранители хотели убедиться, что сейчас там все спокойно. Они шли мимо Прошкуратовского пруда, когда увидели одинокого рыбака. Полицейские заметили, как он выловил достаточно крупную рыбу. А потом произошло нечто странное.

Это место рыбаки давно облюбовали, но тут было безлюдно: видно, всех непогода поразогнала — гроза только закончилась. Но один мужчина все же рыбачил. Как раз, когда мы мимо проходили, у него поклевка началась, рыба довольно крупная из воды показалась. Мы за мужика порадовались, хотели уже дальше идти, но потом что-то подозрительное в его поведении заметили: рыба-то уже на берегу, а он все продолжал руками дергать, словно еще что-то тащил. Мы остановились, чтобы понять, в чем дело-то, а мужчина в этот момент как раз упал навзничь, а потом еще на бок завалился, прямо в воду лицом, — рассказал Антон ГАВРИЩУК.

Мужчины тут же подбежали к нему. Рыбак прерывисто дышал, хрипел, у него были судороги — начался приступ эпилепсии. Антон и Станислав перевернули его на бок и вызвали скорую помощь.

Позже подошли и другие люди. Мужчине пытались разжать зубы, чтобы он не прикусил язык. Скорая приехала быстро, врачи сделали укол, после чего рыбак быстро пришел в себя. Он искренне поблагодарил своих спасителей.

Полицейские отвели мужчину домой и оставили под присмотром соседей до приезда жены.