Удивительное видео, как животные проявляют милосердие в дикой природе

Дикая природа полна неожиданностей, и порой случается так, что даже звери проявляют милосердие по отношению к другим животным

Присуще ли животным человеческое милосердие, или все, что они делают, это лишь случайности и природные инстинкты? Посмотрев это видео, каждый сделает для себя вывод сам.

На первом видео из подборки показано, как ворона застряла в водоеме зоопарка. И попала она к такому грозному зверю как медведь. Из-за того, что ее перья промокли, птица не могла взлететь, но на помощь пришел косолапый и достал ее из воды, уйдя затем по своим делам.

Здесь можно увидеть и поросенка, спасающего козлика, и гиппопотамов, которые дают бой крокодилам, чтобы спасти оленей.

Однако самыми захватывающими являются последние два видео. На одном из них бабуины отгоняют леопарда от антилопы. Тот держит ее за шею и уже готов приступить к обеду, но тут появляются две обезьяны. Они приближаются к нему и, видимо, пугают, после чего он убегает. К счастью, антилопа была не ранена и смогла сразу же скрыться.

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На последнем видео львица спасает лосенка от другого льва. Тот нападает и на детеныша, и на своего сородича, но не может заполучить лакомство и перестает биться. Хотя возможно, что львица просто не хотела делиться своим обедом, но может быть и такое, что она просто оказалась слишком великодушной и спасла малыша.