Африканскую рыбку поймал и съел житель Академгородка

«Это, несомненно, тиляпия», — сообщила VN.ru новосибирский ихтиолог, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Елена Ядренкина. Это африканская порода рыб.

Необычным уловом удивил житель Новосибирска Андрей Мезенцев. «К сожалению, рыбку эту поймал не я, а мой товарищ, — рассказал Андрей. — Это случилось на платном водоеме около Академгородка. Рыбу зажарили и съели».

До сих пор тиляпию доставляли в Новосибирск только из Китая . Как сообщил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко , тенденция последних лет — сазана стали заменять растительноядными рыбами. Они растут быстрее — толстолобиком, белым амуром. «Новые виды рыб — тиляпию и африканского сома — начали выращивать только в 2017 году, — сообщил Юрий Марченко. — Выбор именно этих пород обусловлен их нетребовательностью в выращивании и быстрым набором веса. Всего за полгода тиляпия способна набрать вес 1—

1,5 кг, а при интенсивном ведении хозяйства есть возможность получать 2 тонны рыбы с 10 кв. метров».

Добавим, что в 100 граммах мяса тиляпии содержится всего 100 килокалорий, что делает его диетическим продуктом. При этом на те же 100 г приходится около

полноценного белка, что составляет половину суточной нормы взрослого человека. Богата тиляпия витаминами, микро— и макроэлементами. Однако существует и потенциальная опасность — тиляпия всеядна и не требовательна к среде обитания. И если во время выращивания рыбы питались порченым кормом, обитали в загрязненной воде — большинство токсичных и просто вредных веществ останутся в мясе. Такая рыба может быть опасна для здоровья. К сожалению, по внешнему виду определить, как выращивалась тиляпия, невозможно.

Отметим, что в водоемах Новосибирской области водится много всякой удивительной живности. Например, два года назад на озере Чаны среди улова промысловики обнаружили рыбку, которая своим внешним видом напугала даже опытных рыбаков. Ихтиологи, изучив фото, остались в недоумении.