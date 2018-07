Для Dungeons & Dragons выйдет руководство по одному из миров Magic: The Gathering

20 ноября компания Wizards of the Coast впервые в истории издаст руководство для пятого издания настольной ролевой системы Dungeons & Dragons по одному из миров коллекционной карточной игры Magic: The Gathering.

Игрокам предстоит отправиться в Равнику, мир-мегаполис, где борются за власть десять гильдий, каждой из которых соответствует два цвета маны.

Купить руководство Guildmasters’ Guide to Ravnica в твёрдой обложке можно будет за $49,95. Также анонсированы фирменный набор игральных костей и набор карт и дополнительных материалов.

Поклонники в Magic: The Gathering бывали в Равнике уже дважды: этому миру были посвящены одноимённый блок, выпуски которого выходили в 2005-2006 годах, и блок «Возвращение в Равнику» в 2012-2013 годах. 5 октября они ступят на улицы гигантского города вновь. В первом выпуске блока «Гильдии Равники» будут представлены пять гильдий: Селезния (зелено-белые), Борос (красно-белые), Голгари (черно-зеленые), Иззет (сине-красные) и Димир (сине-черные).

До Guildmasters’ Guide to Ravnica компания Wizards of the Coast уже выпускала для пятой редакции Dungeons & Dragons официальные материалы по мирам Magic: The Gathering в формате небольших бесплатных pdf-брошюр. Дизайнер Джеймс Уайетт, до работы над Magic: The Gathering посвятивший Dungeons & Dragons 14 лет своей жизни, подготовил такие руководства по мирам Зендикар, Иннистрад, Каладеш, Амонхет и Иксалан.