Бешеная работоспособность: 48-летняя Джей Ло подает пример всем ленивым женщинам

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Самые крутые качки ГолливудаАрнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне стали в своё время законодателями моды на бодибилдинг в Голливуде . Железный Арни и Слай до сих пор являются самыми авторитетными качками Фабрики грёз. Джей Ло завтра исполняется 49 лет. И по этому случаю она могла бы себе позволить полениться и ничего не делать. Но это не про певицу. Она начала день накануне праздника в тренировочном зале. На снимке, которым она поделилась с подписчиками, она предстала в белом спортивном бюстгальтере и цветных легинсах. «Пусть начнется веселье», — так Джей Ло подписала свое фото.

Три миллиона лайков собрал ее снимок за несколько часов. Тысячи комментариев с восклицанием, как ей удается так божественно выглядеть. Певица не скрывает, что занимается спортом на износ: тренируется со знаменитым голливудским мастером Трейси Андерсон три-пять раз в неделю. Кроме того, она ежедневно ходит на занятия хореографией и дома делает упражнения со штангой. Ее цель — идеальное подтянутое тело, но не перекаченной. И звезде, судя по снимкам, удается добиться результатов.

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