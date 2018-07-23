Ещё
Валенсия официально объявила о переходе защитника Пиччини
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валенсия официально объявила о переходе защитника Пиччини 

Советский спорт 23 июля 2018
Фото: Sports.ru
Как сообщает пресс-служба испанского клуба, соглашение с бывшим игроком молодежной сборной Италии подписано сроком до 2022 года.
По информации Football Italia, за переход Пиччини в «Валенсию» португальский клуб получил 8 миллионов евро. Однако Tuttomercatoweb заявляет, что «Спортинг» заработал на трансфере 25-летнего защитника 10 миллионов.
В прошлом сезоне Пиччини провел в составе «Спортинг» 40 матчей во всех турнирах.
Отмечается, что итальянский защитник решил покинуть португальскую команду после того, как футболисты «Спортинга» подверглись нападению неизвестных на тренировочной базе клуба.
Comunicado oficial | Cristiano Piccini ➡️ https://t.co/HRwdvyqABS pic.twitter.com/PTjE0dferf
— Valencia CF (@valenciacf) 23 июля 2018 г.
Советский спорт: последние новости
Фергюсон поблагодарил всех за поддержку Черчесов претендует на звание «Тренера года» по версии ФИФА «Севилья» объявила о переходе защитника «Сельты» Гомеса
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?57
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле14
ОБСЕ хочет в Крым5
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение