Валенсия официально объявила о переходе защитника Пиччини

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, соглашение с бывшим игроком молодежной сборной Италии подписано сроком до 2022 года.

По информации Football Italia, за переход Пиччини в «Валенсию» португальский клуб получил 8 миллионов евро. Однако Tuttomercatoweb заявляет, что «Спортинг» заработал на трансфере 25-летнего защитника 10 миллионов.

В прошлом сезоне Пиччини провел в составе «Спортинг» 40 матчей во всех турнирах.

Отмечается, что итальянский защитник решил покинуть португальскую команду после того, как футболисты «Спортинга» подверглись нападению неизвестных на тренировочной базе клуба.

Comunicado oficial | Cristiano Piccini ➡️ https://t.co/HRwdvyqABS pic.twitter.com/PTjE0dferf

— Valencia CF (@valenciacf) 23 июля 2018 г.