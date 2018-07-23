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Конте планирует подать в суд на «Челси»
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Конте планирует подать в суд на «Челси» 

Свободная пресса 23 июля 2018
Антонио Конте, недавно уволенный из лондонского «Челси», планирует подать в суд на свой бывший клуб. Адвокаты итальянского наставника уже готовят документы для иска, сообщает The Times.
По информации источника, поводом для правовой претензии стал тот факт, что руководство «синих» слишком поздно сообщило Конте о намерение разорвать с ним контракт, и теперь наставнику будет сложно найти работу с клубом на предстоящий сезон.
Как утверждает издание, Конте планирует отсудить у «Челси» в качестве компенсации возможных материальных потерь сумму в размере 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что новым местом работы Конте может стать итальянский «Милан».
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