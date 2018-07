Ольсен прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Ранее портал Football Italia сообщал, что римский клуб заплатит за 28-летнего шведа 12 миллионов евро.

#SWE goalkeeper Robin Olsen arrives to complete his transfer to #ASRoma for a reported €12m https://t.co/a6yGOIm2V8 #FCK pic.twitter.com/2A0EuU0eCr

"Рома" продала вратаря Алиссона «Ливерпулю» за 62,5 миллиона евро в это трансферное окно.

В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.