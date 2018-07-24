Фанаты довели Месси до бегства по морю

«Обедали на острове, оказалось одновременно с Лео Месси. Он был инкогнито, а потом народ его опознал. Вот, что было дальше», — подписал видео российский турист.

На кадрах видно, как остальные отдыхающие заметили футболиста и атаковали его моторную лодку. После этого Месси поспешил скрыться от назойливых поклонников и был вынужден сбежать в море на яхте.