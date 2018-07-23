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Килограммы пыльцы и тонны мяса: зоопарк на экскурсии покажет работу своих поваров
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Килограммы пыльцы и тонны мяса: зоопарк на экскурсии покажет работу своих поваров 

Клопс.Ru 23 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
В Калининградском зоопарке во время тематической экскурсии можно будет посмотреть на работу поваров, которые готовят еду для животных. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице учреждения во «Вконтакте».
Экскурсия «За кулисами зоопарка» состоится в воскресенье, 29 июля. Гости смогут познакомиться с работой ветеринаров, в ведении которых находятся 2000 животных от рыбки до слона, говорится в сообщении.
“Они делают уколы жирафам и поят рыбьим жиром тапиров, с первого взгляда могут отличить больное животное от здорового. О работе современных айболитов — ветеринарных врачей Калининградского зоопарка — участникам экскурсии расскажет главный ветврач Ольга Хуциева”, — уточняет пресс-служба учреждения.
Особо любопытным покажут кухню, где работают повара, которые готовят еду для обитателей зоопарка. Эти люди рыбий жир измеряют литрами, цветочную пыльцу — килограммами, за год разбивают 19 тысяч яиц и нарезают 25 тонн мяса.
Экскурсия частично пройдёт на улице. Участникам рекомендуют в прохладную погоду взять с собой тёплые вещи. Мероприятие рассчитано на детей старше 12 лет.
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