Ещё
В китайском зоопарке туристы забросали панду камнями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В китайском зоопарке туристы забросали панду камнями 

Москва24 25 июля 2018
Фото: Москва24
Посетители зоопарка в провинции Шэньси в Китае забросали камнями панду. Таким образом они хотели заставить животное двигаться, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам очевидца, вольер панды обступили более 20 человек, которые принялись кричать. Один из них начал бросать камни. К нему присоединились и другие посетители.
В результате четверо китайских туристов выгнали из заповедника и внесли в черный список. Панда не пострадала.
Ранее из частного зоопарка в селе Штит на северо-востоке Чехии сбежали два тигра и лев. На поиски зверей отправились восемь полицейских нарядов.
Москва24: последние новости
Самая пожилая жительница планеты скончалась в Японии в возрасте 117 лет В России назвали непрофессиональным заявление Армении о замене генсека ОДКБ В Берлине усомнились в причастности Москвы в делу Скрипалей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?50
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле9
ОБСЕ хочет в Крым
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение