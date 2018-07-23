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Круз Бекхэм перепел хит Джастина Бибера Love Yourself: «Он поёт лучше!»
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Круз Бекхэм перепел хит Джастина Бибера Love Yourself: «Он поёт лучше!» 

Журнал ОК! 23 июля 2018
Виктория Бекхэм опубликовала два видеоролика, на которых её с Дэвидом 13-летний сын Круз исполняет песню Джастина Бибера Love Yourself. Фанаты знаменитой семьи уверены, что мальчика ждет карьера не хуже, чем у Бибера!
Круз Бекхэм
Модельеру и маме будущего артиста удалось втихаря заснять, как Круз занимается музыкой утром.
When u sneak up and @cruzbeckham is doing his morning vocal warm up!X VB?
A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on  Jul 22, 2018 at 9:02am PDT  Вот так просыпаться утром в доме Бекхэмов, — прокомментировала ролик Виктория.
То, что кавер в исполнении Круза получился удачным, доказывает цифра под постом: ролик посмотрели почти четыре миллиона пользователей социальной сети! «Он талантлив, как и его родители», «Я влюбилась в этот милый голос», «Он поет лучше, чем Джастин», — такие комментарии можно найти под видео.
For those who asked to see more! This is waking up in the Beckham house!I can ignore the messy room when @cruzbeckham is sounding so cute!?x  A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on  Jul 22, 2018 at 9:23am PDT  Что же касается остальных детей Бекхэмов, то они тоже активно развивают свои таланты. Так, 19-летний Бруклин занимается фотографией, а 15-летний Ромео уделяет все внимание спорту — теннису.
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