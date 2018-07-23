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Мэддисон возвращается на YouTube
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Мэддисон возвращается на YouTube 

GameGuru 23 июля 2018
Фото: GameGuru
Пока украинские спецслужбы думают о том, как изловить Мэддисона (Давыдов Илья Сергеевич по паспорту), популярный российский блогер планирует вернуться на YouTube с новыми шоу. Илья Сергеевич уже даже накидал несколько интересных идей и поделился ими со своими читателями в Twitter:
Накидал кое-какие идеи для различных шоу на ютубе. МОжет что-то вызывает особый интерес или хотите видеть че-нить другое. Предлагайте. pic.twitter.com/U44CXH4U09
— MehVsGame (@HoneyMadTV) July 22, 2018
Что бы там ни было, но свою заинтересованность в новом проекте Мэддисона уже успел выразить Виктор Зуев.
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