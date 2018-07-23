Мэддисон возвращается на YouTube

Пока украинские спецслужбы думают о том, как изловить Мэддисона ( Давыдов Илья Сергеевич по паспорту), популярный российский блогер планирует вернуться на YouTube с новыми шоу. Илья Сергеевич уже даже накидал несколько интересных идей и поделился ими со своими читателями в Twitter:

Накидал кое-какие идеи для различных шоу на ютубе. МОжет что-то вызывает особый интерес или хотите видеть че-нить другое. Предлагайте. pic.twitter.com/U44CXH4U09

— MehVsGame (@HoneyMadTV) July 22, 2018