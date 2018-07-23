«Челси» обыграл «Перт Глори» в первой игре под руководством Сарри

«Челси» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче со счетом 1:0. Эта встреча стала для «синих» первой под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри.

Отметим, что встречу посетили 55522 зрителей.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ. Клубы — 2018

"Перт Глори" — «Челси» — 0:1 (0:1)

Гол: Педро, 5 (0:1).

"Челси": Булька, Давид Луиз, Алонсо (Эмерсон, 46), Дзаппакоста (Эйна, 73), Ампаду (Калас, 62), Фабрегас, Баркли (Мусонда, 77), Жоржинью (Бакайоко, 46), Хадсон-Одои (Пашалич, 46), Педро (Пиазон, 73), Мората (Абрахам, 16).

Предупреждение: Давид Луиз, 36.

23 июля. Перт. Стадион «Optus Stadium».

Перт Глори — Челси