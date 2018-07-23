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«Челси» обыграл «Перт Глори» в первой игре под руководством Сарри
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«Челси» обыграл «Перт Глори» в первой игре под руководством Сарри 

Спорт-Экспресс 23 июля 2018
«Челси» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче со счетом 1:0. Эта встреча стала для «синих» первой под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри.
Отметим, что встречу посетили 55522 зрителей.
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ. Клубы — 2018
"Перт Глори" — «Челси» — 0:1 (0:1)
Гол: Педро, 5 (0:1).
"Челси": Булька, Давид Луиз, Алонсо (Эмерсон, 46), Дзаппакоста (Эйна, 73), Ампаду (Калас, 62), Фабрегас, Баркли (Мусонда, 77), Жоржинью (Бакайоко, 46), Хадсон-Одои (Пашалич, 46), Педро (Пиазон, 73), Мората (Абрахам, 16).
Предупреждение: Давид Луиз, 36.
23 июля. Перт. Стадион «Optus Stadium».
Перт Глори — Челси
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