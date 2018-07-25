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В Нижний Новгород из московского зоопарка привезли белую медведицу
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В Нижний Новгород из московского зоопарка привезли белую медведицу 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: "Открытый Нижний"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Белую медведицу по кличке Симона привезли в нижегородский зоопарк «Лимпопо» из Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Анна Белякова.
Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России как вид, численность которого в природе сокращается. В России белые медведи живут в 15 зоопарках, нижегородский зоопарк «Лимпопо» стал 16-м в этом списке.
"Белая медведица Симона приехала к нам из московского зоопарка. Нам ее выделили в рамках программы опеки белых медведей. Медведице 24 года, так что это зрелая особь. Это не изъятое из природы животное, она родилась в зоопарке", — рассказала Белякова.
По ее словам, медведица хорошо перенесла переезд. От Москвы до Нижнего Новгорода ее везли на грузовике-рефрижераторе с охлаждением, чтобы в дороге животному было максимально комфортно.
"Когда Симону выпустили в вольер, она сразу начала его исследовать. Специально для белого медведя в зоопарке построили большой вольерный комплекс с берлогой, горками и разноуровневым бассейном, в котором Симона с удовольствием купается. Также мы планируем установить в вольере генератор льда, который будет вырабатывать 3 тонны льда в сутки. Мы даже снегопад сможем устраивать нашему новому обитателю", — сообщила пресс-секретарь зоопарка.
Она добавила, что Симона, которая всю жизнь провела в московском зоопарке, привыкла к нашему климату и перепадам температуры.
Белый медведь в новом вольере зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде
"Праздничный обед для Симоны мы не готовили, наоборот, кормим ее только тем, к чему она привыкла. Ведь переезд — это стресс для животного, и надо создать самые комфортные условия. Так что мы кормим ее привычной пищей — мясом и рыбой", — сказала Белякова.
Белая медведица стала своеобразным подарком нижегородскому зоопарку «Лимпопо» к 15-му дню рождения, который будет отмечаться в конце июля. «Это заслуженный подарок, ради которого нам всем пришлось хорошо потрудиться», — отметила пресс-секретарь зоопарка.
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