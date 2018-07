Вести из соцсетей: Фьюри надоело быть серьёзным, Барнетт и Марес показали питомцев

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Однажды в Вегасе: Джесси Варгас и DJ Kittie

One of dopest DJ’s in Vegas @dj_kittie #LasVegas #Apex

Публикация от Jessie Vargas (@jessievargas_)

23 Июл 2018 в 7:21 PDT Теренс Кроуфорд , получив все регалии, отправился в зал работать с мешком

Just a little work on a Monday!

Публикация от Terence Bud Crawford (@tbudcrawford)

23 Июл 2018 в 6:50 PDT Диллиан Уайт показал, через что проходит ради боя с Джозефом Паркером

Big up for the video @master_knowledge we just out here trying to get this milk to feed these kids #WHYTEPARKER #TEAMBODYSNATCHER

Публикация от Dillian Whyte (@dillianwhyte)

23 Июл 2018 в 4:39 PDT …а так его встречают в зале

Absolute scenes as @DillianWhyte arrive at the gym… #WhyteParker pic.twitter.com/QN2jpvNneL

— Fraser Dainton (@SkySportsFraser) 23 липня 2018 р.

Working on my combo for my upcoming fight on August 4th #teambivol — #boxing #boxeo #boxingmatch #mondaymotivation

Публикация от Dmitry Bivol (@bivol_d)

23 Июл 2018 в 5:21 PDT Карл Фрэмптон приседает с соткой…

Doing my best Glenn Ross impression at MIHP this morning. Getting strong #framptonjackson #windsorpark #august18th #teamjackal #mihp

Публикация от Carl Frampton (@theframpton)

24 Июл 2018 в 4:31 PDT …и тягает тяжёлые гантели

@MIHP_UK pic.twitter.com/H3PPdSXuZb

— Carl Frampton MBE (@RealCFrampton) 24 липня 2018 р.

#KRUSHER #KovalevAlvarez

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

23 Июл 2018 в 8:31 PDT …и с мешком

Keep working to #KovalevAlvarez

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

24 Июл 2018 в 9:24 PDT Абнер Марес любит свой дом и собаку

Just got my puppy «Luna» back from @elevated_canine_academy she was gone for some weeks for training and I couldn’t be more happier with the results I have seen so far #lunabully #bullybreed #exoticbully #teammares #traineddog

Публикация от Abner Mares Martinez (@abnermares)

23 Июл 2018 в 2:26 PDT Райан Барнетт тоже завёл четвероногого друга

Newest member to the family Meet Harley Ps my eyes aren’t closed

Публикация от Ryan Burnett (@ryanburnett_1)

24 Июл 2018 в 1:49 PDT Дмитрий Кудряшов делает необычное упражнение

немного экзотики на ночь от @protas81 попробуйте, мышцы кора скажут вам спасибо @goshakutsenko твой пресс у него на прицеле

Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov)

23 Июл 2018 в 1:58 PDT Хабиб Нурмагомедов : Затем, на развалинах часовни…

С @landan3 по Лондону. #London

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

24 Июл 2018 в 1:54 PDT Мистер Тайсон «2 Fast» Фьюри возвращается

So amazed with the mind set of Lineal Champ @Tyson_Fury and @BenDavison_ they are moving mountains, unreal. MR Tyson 2FAST FURY.. is BACK! pic.twitter.com/m2kRDhTBSy

— ASGY (@asgartair) 23 липня 2018 р.

Не верите? Вот вам!

What’s Up Haters? @Tyson_Fury AKA MR 2FAST has only got faster.. don’t fear, just sit back and watch the LINEAL champion reloaded under @BenDavison_ COMING FOR IT ALL! pic.twitter.com/EJPub9Xll0

— ASGY (@asgartair) 24 липня 2018 р.

А как он поёт…

Specially for the fans. pic.twitter.com/5GtlZrdKxA

— DON TYSON FURY (@Tyson_Fury) 24 липня 2018 р.

Тевин Фармер активно сыпет ударами лапы тренера

After a controversial decision loss in his last fight, @TevinFarmer22 is determined to pick up the IBF World Title on August 3rd #DibFarmer pic.twitter.com/C861o68AbK

— BoxNation (@boxnationtv) 24 липня 2018 р.

When worlds collide — @gerrycooney with Fedor Emelianenko! @MMAonSiriusXM #boxing #mma pic.twitter.com/BfxwlTFWKC

— SiriusXM Boxing (@SiriusXMBoxing) 23 липня 2018 р.

