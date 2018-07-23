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Mercedes-Benz A-Class Sedan добился самых высоких показателей по аэродинамике
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Mercedes-Benz A-Class Sedan добился самых высоких показателей по аэродинамике 

Car.ru 23 июля 2018
Фото: Car.ru
A-Class в кузове седан отличается коэффициентом лобового сопротивления всего 0,22.
Примерно через три месяца после презентации седана A-Class с удлинённой колёсной базой, а такая версия только для Китая предназначена, Mercedes начинает тизерную кампанию в отношении того варианта, который будет продаваться во всём мире. Впрочем, это уже и не тизер как таковой, а реальное фото. В любом случае первый эпизод посвящён пока только аэродинамической эффективности седана. Так какой же коэффициент лобового сопротивления? Всего 0,22! Выходит, что A-Class Sedan окажется по этому показателю идентичен CLA 180 CDI BlueEfficiency. Между прочим, рекорд. Для сравнения: у хэтчбека показатель был в 0,25.
Само собой разумеется, что Mercedes пришлось потратить много времени, сил и, конечно же, денег в аэродинамической трубе, чтобы достичь данного результата. Например, колёса оказались максимально оптимизированы аэродинамически, и даже шины специальные установили. Спойлеры, которые тут и спереди, и сзади, грамотно направляют воздушные потоми именно туда, куда и необходимо. Интересно, что расположены за решёткой радиатора затворы-шторки. Это тоже всё на благо аэродинамике. Не проходим мы мимо и того факта, что днище конструкторы решили полностью закрыть.
Mercedes также почти на грани возможного уплотнил все стыки кузовных элементов и оптики головной. Отметим, что седан A-класса был спроектирован и тестируется в Зиндельфингене, Германия, где у компании есть своя как раз аэродинамическая труба. Собирать машину будут неподалёку, а если точнее, то на заводе в городке Раштатт, а ещё и параллельно в Мексике. В продаже четырёхдверку ждать к концу года. Видимо, это касается Европы главным образом.
Думается, в нашей стране вариант с четырьмя дверьми должен полюбиться покупателям, хотя хэтчбек не менее прекрасен. Про ценники говорить сейчас ещё очень рано.
Как вам грядущая новинка? Делимся мнениями в комментариях к новости!
With a Cd value of 0.22 and a frontal area of 2.19 m², the new A-Class Sedan has the lowest drag of any production vehicle worldwide and thereby defends the original world record of the CLA Coupé. ▶ https://t.co/GB0xCb83Ur #MBUX #AClass2018 pic.twitter.com/jfBKkpxNNH
— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) 23 июля 2018 г.
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